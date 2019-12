Meerdere mensen onwel in trein op station Venlo

De brandweer heeft volgens Omroep Venlo ter plekke metingen verricht om te kijken of er eventueel een stof vrij was gekomen in de trein of in de omgeving. Dat bleek niet het geval. De reizigers hadden onderkoelingsverschijnselen.

Hoe de reizigers onderkoeld konden raken, is nog niet duidelijk. ,,Wellicht hebben ze lang in de regen gestaan op het perron en binnen in de trein een klap gekregen van de warmte", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de omroep.

De trein houdt één spoor bezet, waardoor wat vertraging ontstaat voor het overige treinverkeer.

Brand

Vanmorgen woedde er in een andere trein in Limburg korte tijd brand, in een passagierstrein tussen Heerlen en Valkenburg. Volgens de brandweer Zuid-Limburg zijn alle reizigers in veiligheid gebracht en is de brand geblust.

De brand brak rond even na 06.30 uur door nog onbekende oorzaak uit aan de voorkant van de Arriva-trein. Die werd ter hoogte van het station Voerendaal stilgezet. Volgens spoorbeheerder ProRail is de brand door treinpersoneel geblust.