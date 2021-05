Meerdere zwaargewonden bij ernstig ongeluk bij Borger

Van Lienden probeerde via Omtzigt nog een megaorder voor mondkapjes binnen te slepen

29 mei Sywert van Lienden heeft via Pieter Omtzigt geprobeerd om een extra megaorder voor mondkapjes binnen te slepen. Het CDA-Kamerlid gaf de aanbieding van zijn partijgenoot door aan premier Mark Rutte. Van Lienden meldde niet dat hij toen al commerciële belangen had via een eigen bedrijf.