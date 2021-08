Mees T. (18) mogelijk meer op kerfstok in zaak-Mallorca, rechtbank wijst verzoek advocaat af

Dat is meer dan het Openbaar Ministerie na zijn arrestatie op 13 augustus bekendmaakte. De verdenking tegen deze 18-jarige Hilversummer is gebaseerd op verklaringen en beelden. Het voorarrest van T. is vandaag verlengd met negentig dagen. Dit is de maximale termijn. De raadkamer van de rechtbank in Lelystad wees het verzoek van de advocaat van de verdachte om zijn voorlopige hechtenis te schorsen, af.

Ook het voorarrest van twee andere verdachten in de zaak is eerder met de maximale termijn verlengd. Na de drie maanden volgt in de regel de eerste openbare zitting, die naar verwachting in de eerste helft van november plaatsvindt.

Dertig verklaringen

In totaal zijn er in de Mallorca-zaak nu vijf verdachten aangehouden. Zij zitten allen in voorlopige hechtenis. Afgelopen dinsdag werden opnieuw twee 18-jarige Hilversummers gearresteerd. Het OM verdenkt ze van poging tot doodslag en openlijk geweld in een horecagelegenheid. Daarnaast worden ze verdacht van het plegen van openlijk geweld later op de avond op de boulevard in El Arenal. De twee tieners worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank, die beslist over de verlenging van hun voorarrest met veertien dagen.

Inmiddels beschikt justitie over dertig verklaringen over de onlusten in badplaats El Arenal op Mallorca. Het onderzoek richt zich op twee vechtpartijen, die zich zouden hebben voorgedaan na een ruzie in een horecagelegenheid.

Verhaal advocaat

Advocaat Peter Plasman, die een van de verdachten van het doodschoppen van Carlo bijstaat, zegt dat getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer recht achteroverviel op een stoeprand. Dat zou de doodsoorzaak kunnen zijn. ,,Dat wordt in elk geval een discussie”, zei Plasman eerder tegen deze site.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: