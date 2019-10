Meeste geld in zorg naar psychische klachten

Omarm de duisternis: ‘Al dat licht maakt ons letterlijk ziek’

20:01 Voormalig zenboeddhistisch monnik Clark Strand (62) dwaalt sinds zijn jeugd geregeld ’s nachts over straat. We moeten de duisternis weer leren waarderen, zegt hij in zijn boek Wakker zijn in de nacht dat vandaag verschijnt.