Meeste meldingen over geweld in jeugdzorg zijn verjaard

Baudet door het stof om ‘huilvraag’ aan Rutte: Ik schrok er zelf van

8:22 Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet is gisteravond in het tv-programma Café Hendriks & Genee door het stof gegaan voor zijn ‘huilvraag’ aan premier Mark Rutte tijdens hun debat vlak voor de Europese verkiezingen. ,,Ik schrok er zelf van. Ik had dit niet zo moeten doen.”