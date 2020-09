Meeste Nederlanders willen zich laten inenten tegen coronavirus

13 procent wil zich niet laten inenten en 16 procent weet het nog niet. De meeste Nederlanders, zeven op de tien, zijn dus wél bereid zich te laten vaccineren. Maar de vraag is of een vaccinatiegraad van zo’n 70 procent genoeg is om de samenleving te beschermen tegen een nieuwe opleving van het coronavirus. De belangrijkste redenen voor ‘niet-prikkers’ om zich niet te laten vaccineren, zijn twijfels over de veiligheid en effectiviteit van het vaccin en angst voor bijwerkingen. Bijna de helft noemt ook principiële overwegingen, anders dan religieuze, als reden.

Proefpersonen

In het Leiden Universitair Medisch Centrum, PRAHealthSciences in Groningen en het UMC Utrecht, gaat een studie met een kandidaat-vaccin van start. 135 proefpersonen krijgen het vaccin toegediend. Het gaat om drie injecties. „Mooi om te zien dat er zo snel al mensen willen meewerken aan het testen”, zegt Marc Bonten, arts-microbioloog en hoofdonderzoeker van het Utrechtse deel van het onderzoek.



Aan willige proefpersonen ontbrak het de onderzoekers niet. Bonten: ,,De mailbox puilde uit met berichten van mensen die willen meedoen aan de studie. We hebben dan ook genoeg deelnemers. Mooi om te zien dat er zo snel al mensen willen meewerken aan het testen van een vaccin.”



Het vaccin, dat in Leiden werd ontwikkeld door Johnson & Johnson bij farmaceut Janssen Vaccines, wordt in drie fases getest. De eerste fase, die in België en de VS loopt, test op de veiligheid van het middel. Bij fase twee worden gezonde mensen gevaccineerd en een jaar lang gevolgd om de werking vast te stellen.