Meester Jesper heeft nu z'n eigen platenlabel

2017 was een jaar vol hoogtepunten voor Jesper Hesseling, die in het dagelijks leven voor groep 8 staat van basisschool De Wegwijzer in Winssen. In oktober vorig jaar, precies een jaar na de doorbraak van zijn Spotify-playlist, was hij spreker tijdens het Amsterdam Dance Event. Daar raakte hij aan de praat met Thijs Borgman van PM Label Group uit Enschede, en werd het idee geboren voor een eigen muzieklabel.

,,Ik krijg al heel veel liedjes toegestuurd, dagelijks", zegt Jesper. ,,Daarbij zitten veel beginnende of gevestigde artiesten, maar die dan nog geen label hebben voor hun nieuwe nummer. Als ik het wat vind, en ik vind het bij mijn playlist passen, dan kan de single onder Monthly Hits Records worden uitgebracht." Eén groot voordeel hebben de artiesten dan al: hun nummer komt sowieso in de populaire playlist van de Beuningse leraar.

Maar daarmee houdt de bemoeienis van Jesper en zijn label niet op. ,,Wij doen ook promotie voor de artiest, distribueren het naast Spotify ook naar andere streaming-diensten, YouTube, en radio. Of we maken artwork voor de plaat, dat valt allemaal onder de verantwoordelijkheid van Monthly Hits Records." Meester Jesper wordt daarin dan bijgestaan door Borgman, die daar jarenlang ervaring mee heeft.

Dat betekent overigens niet dat Borgman iets te zeggen heeft over met welke artiesten Jesper in zee gaat. ,,Wat ik fijn vind aan mijn samenwerking met Thijs, is dat ik echt zelf zeggenschap heb. Ik doe de scouting, luister de demo's. En als ik een nummer niks vind, dan is het ook gewoon niks. Ik ben puur bezig met wat ik goed vind en wat ik binnen mijn label en playlist vind passen."

Volledig scherm Jesper Hesseling laat in zijn klaslokaal in de Winssense basisschool De Wegwijzer zijn populaire Spotifyplaylist zien. © Gerard Verschooten

De Spotify-playlist van Jesper, de grootste particuliere afspeellijst van Nederland, was voor Borgman aanleiding om de Beuningenaar een eigen label te bieden. ,,Zijn playlist is een hele goede manier om carrières van artiesten af te trappen. Ze krijgen gegarandeerd een goede start op Spotify."

Nu is het wachten op de eerste artiest die zich meldt voor een platencontract met Monthly Hits Records. Jesper wacht wel op een klapper. ,,Kwaliteit is nu belangrijker dan ooit om onze naam goed neer te zetten." Borgman denkt daar net zo over: ,,We verwachten veel demo's binnen te krijgen, maar de eerste die we tekenen moet wel een knaller van een track zijn."