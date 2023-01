Meesterwerk van Johannes Vermeer was inspiratie voor nieuwe tulp

Geen gele of rode, maar een tulp in de stijl van het wereldberoemde schilderij ‘Het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer, wordt vandaag gelanceerd tijdens de Nationale Tulpendag.

Praat met Arjan Smit en je hoort de passie in zijn stem. Hij praat over tulpen alsof het zijn kinderen zijn. ,,Hoe rottig het weer ook is, met een bossie tulpen haal je vrolijkheid in huis.” De teler uit West-Friesland is de voorzitter van de Nederlandse Tulpenkwekers. Samen met zijn circa 400 collega’s viert hij vandaag het bestaan van de plant.

Een perfecte tulp is volgens Smit een stevige plant waarbij het blad er strak omheen zit. ,,Die niet te kort of te lang is, waar alles in verhouding is en de bloem goed tot zijn recht komt.” Volgens hem heeft de nieuwe Tulipa Dutch Pearl het allemaal.

Blauw met geel

Je verwacht dat de bloem blauw met geel is, refererend aan de kleuren van het schilderij. Maar het is wit met roze geworden, verwijzend naar de kleur van de parel. Volgens de voorzitter is het idee ontstaan doordat het evenement noodgedwongen moest verhuizen. Negen keer vond het plaats op de Dam, maar die plek vond de gemeente niet meer passend. Daarom is het dit jaar op het Museumplein, tegenover het Rijksmuseum.

Daar wordt vanaf 10 februari een expositie gehouden met tenminste 28 schilderijen van Johannes Vermeer en belooft daarmee de grootste tentoonstelling van de zeventiende-eeuwse meester ooit te worden. Zijn werk Het meisje met de parel was de inspiratie voor de speciale bloem en de bijbehorende pluktuin met ruim 200.000 tulpen krijgt de stijl van het schilderij Dame en dienstbode.

Schaatsbaan

Aangezien op het Museumplein ook een schaatsbaan is, opent olympisch schaatskampioen – en tevens dochter van een tulpenkweker – Irene Schouten, het festijn. ,,Schaatsen, tulpen, Vermeer; allemaal typisch Nederlands.”

Volledig scherm De nieuwe tulp: Tulipa Dutch Pearl, verwijzend naar de kleur van de parel. © TPN/VidiPhoto In de pluktuin mag iedereen gratis twee bossen plukken. De Tulipa Dutch Pearl zit daar nog niet bij, omdat die nog ‘fonkelnieuw’ is. De eerstkomende jaren ligt de focus op vermeerdering waardoor de tulp pas vanaf 2027 op de markt zal zijn.

Stuifmeel

Volgens Smit is het ontwikkelen van een nieuwe tulp een langdurend proces. ,,Eerst moeten de planten gekruist worden. De stuifmeel van de een moet op de stamper van de ander terechtkomen. Daaruit komen zo’n tweeduizend zaadjes die geplant worden. Het duurt zes jaar voordat de eerste bloem zichtbaar is. Vervolgens wordt een harde schifting gemaakt. Op goed geluk houd je één goede over. Deze stak met kop en schouders boven de rest uit.”

De Nationale Tulpendag betekent de start van het seizoen dat officieel tot Moederdag duurt. Ondanks de stijgende gas- en elektriciteitsprijs, gaat het volgens de voorzitter goed met de tulp. Beter dan met andere bloemen. ,,Hij groeit relatief snel; in drie weken is ie uit de bol. Daar doet een Chrysant drie maanden over. Ook kunnen er veel stelen op een vierkante meter staan.”

Toch kunnen de telers niet om een prijsverhoging heen. Waar winkelketens vorig jaar een kleine 2 euro per bosje betaalden, zal dat nu minimaal 2,50 zijn. Daarmee is de tulp nog steeds een van de goedkoopste bloemen, aldus Smit. In Nederland worden rond de twee miljard stuks geteeld. 80 procent gaat naar het buitenland, vooral naar Duitsland. ,,Daar zijn ze gek op tulpen.”

