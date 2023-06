Mega-operatie in Turkije rond groep ‘Bolle Jos’, zwager aangehouden

Bij een grootschalige politie-operatie in Turkije gericht op een groep rond Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, zou onder andere zijn zwager zijn opgepakt. In totaal gingen er 23 verdachten in de boeien die aan de meest gezochte crimineel van Nederland worden gelinkt.

Verspreid over vijf provincies in Turkije werden 23 verdachten opgepakt, schrijven Turkse media. Ze worden verdacht van witwassen van verdiensten uit de cokehandel. Tussen de verdachten zouden meerdere Nederlandse Turken zitten, onder wie een belangrijke zakenpartner van Bolle Jos. Volgens bronnen in het milieu gaat het om zijn zwager Abdullah Alp U.

Tijdens de operatie werd beslag gelegd op omgerekend 40 miljoen euro aan onder andere vastgoed. Daarnaast stuitten de agenten op geld en sieraden ter waarde van omgerekend 4 miljoen euro. Het ging daarbij onder andere om enkele luxe horloges en een verguld pistool. Ook werden er allerlei versleutelde telefoons gevonden waarmee criminelen elkaar heimelijk berichten kunnen sturen.

Verdwijning en dood

Justitie is al geruime tijd op zoek naar de 31-jarige ‘Bolle’ Jos Leijdekkers die ook wel bekend staat onder de bijnaam ‘Josje Breda’. Hij wordt door opsporingsinstanties beschouwd als een sleutelspeler in de grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto was gestapt.

Intussen voert in Nederland de recherche de druk ook verder op. Leijdekkers staat sinds mei vorig jaar bovenaan de Nationale Opsporingslijst. Half maart verhoogde justitie de beloning voor de tip die leidt tot zijn aanhouding naar 200.000 euro. Ook heeft de politie haar pijlen nu ook gericht op de naaste familie. In januari hield de recherche Leijdekkers’ moeder en zus kortstondig vast. De twee zouden in augustus op vakantie zijn geweest in Turkije en Jos wellicht stiekem hebben ontmoet. In maart volgde een inval bij zijn vader. Ze worden alle drie vervolgd voor witwassen.

Bij de opsporingsdiensten leeft al langer het idee dat Leijdekkers in Turkije verblijft. Daar zou hij eerder ook al twee keer zijn opgepakt, maar ook vrij snel weer zijn vrijgelaten.

