Megadrugsvangst Mallorca: oogstrijke zoekingen bij Nederlandse verdachten

Maarten van der Weijden zondag gehuldigd in Waalwijk

21:24 Na zijn huldiging afgelopen maandag in Leeuwarden wordt langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden zondagmiddag nog eens gehuldigd in zijn woongemeente Waalwijk. Het feest vindt plaats in het centrum van de stad op het Raadhuisplein en de Markt.