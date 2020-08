Megadrugsvondst in vrachtwagen van zoon (32) wethouder, burgemeester Urk eist opheldering

Burgemeester en fractievoorzitters op Urk eisen vanavond tijdens een ingelaste spoedvergadering opheldering van wethouder Geert Post (54). Hij ligt onder vuur nu zijn zoon (32) vastzit in Engeland en verdachte is van drugssmokkel. Post verzweeg dat hij naast wethouder ook vervoersmanager is bij het transportbedrijf van zijn zoon.

Woordvoerder Nico Schipper van de gemeente Urk laat weten dat het presidium van de Urker gemeenteraad vanavond met spoed bij elkaar komt. Urker burgemeester Ineke Bakker en de fractievoorzitters zijn daarbij aanwezig. Zij willen opheldering van wethouder Geert Post over zijn rol bij het verdachte transportbedrijf van zijn zoon. Of de andere wethouders erbij zijn, is nog niet bekend. ,,Er is verbazing alom dat we niets wisten van zijn functies bij het bedrijf”, aldus Schipper.

419 kilo harddrugs tussen de bloemen

De belangrijkste vraag vanavond: waarom verzweeg Post zijn functie als vervoersmanager bij JP Trans Urk, het transportbedrijf van zijn zoon. De 32-jarige chauffeur en eigenaar is vorige week opgepakt in het Franse Calais en wordt verdacht van de smokkel van 419 kilo harddrugs waaronder cocaïne en speed. Omdat het scannen van zijn lading plaatsvond achter de douane op Engels grondgebied, was hij overgebracht naar Engeland



De douane vond de drugs tussen de bloemen die hij vervoerde met zijn vrachtwagen. Hij blijft voorlopig vastzitten, maar liet tijdens een zitting vorige week weten ‘onschuldig’ te zijn. De drugsoperatie duurde ruim 12 uur en is een van de grootste vangsten in het Verenigd Koninkrijk dit jaar. De geschatte straatwaarde is ruim 15,7 miljoen euro.

Cruciale werk

In een persbericht zegt de Britse Minister for Immigration Compliance Chris Philip: ,,Deze inbeslagname is een uitstekend voorbeeld van het cruciale werk dat Border Force elke dag doet om te voorkomen dat illegale drugs überhaupt het Verenigd Koninkrijk binnenkomen.”

Border Force-directeur Ian Hanson voegt daaraan toe: ,,Dit was een verfijnde verhulling. De smokkelaars hadden vakkundig een valse vloer in elke container ingebouwd en dit zou voor het ongetrainde oog niet waarneembaar zijn geweest.”

Volledig scherm © AD Infographics

‘Post verzweeg nevenfunctie’

De vraag is of de wethouder aan kan blijven, nu zijn zoon als eigenaar van het bedrijf verdachte is in de grote drugszaak. Pas na vragen van dagblad De Stentor kwam de gemeente Urk erachter dat Post een formele rol heeft bij het transportbedrijf van zijn zoon.

Het college van burgemeester en wethouders liet weten: ‘De Stentor confronteerde ons met de formele betrokkenheid van Geert Post bij JP Trans. Dat is nieuw voor ons en we moeten dat nieuws even laten bezinken. Geert Post heeft nagelaten ons hierover te informeren.’

Volgens de Kamer van Koophandel is Post niet alleen sinds 1 januari 2019 vervoersmanager bij JP Trans Urk. Hij staat sinds maart ook ingeschreven met het bedrijf JP Trans Beheer. Dat bedrijf doet aan verhuur en lease van onder meer vrachtwagens.

SGP-fractievoorzitter Jan Willem Bakker noemt het een ‘heel vervelende kwestie’. ,,Ik ben door familieomstandigheden nog niet op de hoogte van alle ins en outs. Wel weet ik dat hij toen hij nog parttime wethouder was, af en toe reed voor het bedrijf van zijn zoon. Hij is vroeger chauffeur geweest, vandaar. Maar volgens mij doet Geert dat nu niet meer.”

Sinds 2010 wethouder

Post is een van de langstzittende wethouders in de gemeente Urk. Hij doet het werk sinds 2010, eerst parttime en sinds de laatste verkiezingen fulltime. Post heeft onder meer Economische Zaken en Visserij in zijn portefeuille.

Een wethouder is verplicht om een nevenfunctie te melden vóór hij deze aanneemt. Post verzuimde dat. Zelf zegt hij dat hij slechts een ‘formele’ functie heeft en sinds corona af en toe wat bijklust, omdat het ‘rustig is op het gemeentehuis’.

Burgemeester Ineke Bakker wil voorafgaand aan de bijeenkomst vanavond niet inhoudelijk ingaan op de kwestie.

Volledig scherm Douane bij Calais. © REUTERS