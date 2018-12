Megapakket zelfgemaakt vuurwerk ontmanteld

Veertig jaar schreef hij vanuit Japan naar Volendam, maar waarom?

13:56 Ene Mr. Kaor stuurt al jarenlang wekelijks dezelfde brieven naar Hotel Spaander in Volendam. Maar wie is Mr. Kaor? Paroolredacteur Lex Boon zet alles op alles om de mysterieuze afzender te vinden en komt in een bloedstollend verhaal terecht.