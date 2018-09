Meisje (14) ontsnapt aan ontvoering in Eelde, politie doet onderzoek

Haagse juf ontslagen na 'zeer schokkend bericht' over slachtof­fer­tjes Oss

15:40 Een leerkracht van basisschool De Spiegel in Den Haag is per direct ontslagen, nadat ze op social media zeer kwetsende berichten had geplaatst over de slachtoffertjes van het spoordrama in Oss. De vrouw klaagde in krachttermen over de vertraging 'door' de kinderen.