Meisje (17) voor de rechter na fatale autorit met 15-jarige vriendin

Het is 10 maart 2018 als een auto met drie tienermeisjes en een man van achter in de twintig door het Limburgse Echt rijden. Bestuurder is niet de 29-jarige man, maar zijn 15-jarige zusje. Ze zouden ruim veertig minuten hebben rondgereden. Volgens de Limburger wordt op de smalle, bochtige weg liefst 90 kilometer per uur gehaald. Dertig kilometer per uur te hard. Daar verliest het meisje de macht over het voertuig en knalt op een boom. Een eveneens 15-jarig meisje dat achterin de auto zit komt om het leven.