Meisje (6) overleden na grasmaaierongeluk in Kampen

„Mijn hart is vol verdriet. Het is een enorme slag voor de familie en directe betrokkenen, maar ook voor alle medici die tot het uiterste hebben gevochten."

Ongeval naast basisschool

De bestuurder van de grasmaaier werd na het ongeluk gearresteerd. Na het verhoor mocht hij naar huis. Wel blijft de bestuurder, een 29-jarige man uit Kampen, verdachte in het onderzoek. De politie nam de grasmaaier na het ongeluk in beslag voor nader onderzoek.

Herdenking

Burgemeester Koelewijn van Kampen heeft dagelijks contact met de familie van het overleden meisje. Hij kan nog niet vertellen of de familie van Fleur een bijeenkomst of herdenking op prijs stelt: „Het is aan hen wat gewenst is. Daar kan ik momenteel nog niets over zeggen."