Reacties op uitspraak MH17: ‘Daders gaan lachend achter hun wodka verder met het leven’

‘Mooie uitspraak, die levenslange gevangenisstraffen’ en ‘Over Louis van Gaal wordt een hoop gezegd en iedereen heeft wel een mening. Maar wat ik steeds hoor is de eerlijkheid waarmee hij zijn spelers en anderen tegemoet treedt': dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 19 november verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

18 november