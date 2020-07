Meisje vliegt van fiets na botsing met wielrenner: groepje rijdt door

Moederbe­drijf van Steps en Miss Etam vraagt faillisse­ment aan

10:45 FNG, het Belgische moederbedrijf van onder meer Miss Etam en Steps heeft faillissement aangevraagd in Belgie. In Nederland is uitstel van betaling aangevraagd. Eerdere poging om nieuwe financiering te zoeken voor de groep is niet gelukt. Volgens het bedrijf zijn er verschillende partijen geïnteresseerd om bepaalde onderdelen van FNG over te nemen. Bij FNG werken zo’n drieduizend mensen.