Meisje zomaar gestoken vanuit passerende auto in Barsingerhorn

Het meisje was enorm geschrokken, en wist weer op haar fiets te klimmen en weg te fietsen. Daarop is de politie ingeschakeld. De omgeving is afgezocht maar auto en verdachte zijn niet gevonden.

Drie andere incidenten

Het incident doet denken aan drie eerdere steekincident eind november vorig jaar in de omgeving van Egmond. Twee joggende vrouwen (52 en 18) en een fietsster (18) werden er op verschillende momenten aangereden door en auto en daarbij gestoken met een mes. De incidenten deden zich voor in Castricum en Egmond aan den Hoef. De politie en ook de slachtoffers gingen er aanvankelijk van uit dat de verwondingen het gevolg waren van de aanrijding maar de aard van de verwondingen in combinatie met de schade aan de kleding doet vermoeden dat ze het gevolg waren van een messteek. De politie gaat in deze gevallen uit van één dader. Een uitzending van Opsporing Verzocht leverde toen dertig tips op.