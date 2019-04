Meisjes van vijftien moeten nog wel iets te dromen hebben

Vijftien is een lastige leeftijd. Je voelt je al heel oud, maar je mag nog bijna niks. Ik was toen, zoals Annie M.G. Schmidt het ooit treffend verwoordde, 'met mos begroeid'. Twee van die ongeplukte wenkbrauwen, een eeuwige strijd met de jeugdpuisten en ondertussen maar dromen, dromen, dromen. Over het leven dat ik ooit zou leiden, wanneer ik het zelf voor het zeggen had. Als journaliste of als docente Nederlands.