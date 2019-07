Melanie (12) huilde elke les, maar is nu wereldkampioen kickboksen

Zwangere vrouw moet voor spoedcon­tro­le 260 km naar België: ‘Te zot voor woor­den’

17:20 Een zwangere vrouw uit Purmerend kon in geen enkel Nederlands ziekenhuis terecht toen bleek dat er kans was op een vroeggeboorte van haar tweeling. Vele uren na de controle werd uiteindelijk besloten om de vrouw maar liefst 260 kilometer verderop in het Belgische Gent op te nemen. Haar man is niet blij met de Nederlandse zorg: ,,Ik ben vooral teleurgesteld. Je betaalt een vermogen aan ziektekosten en kan hier niet eens geholpen worden."