Melding van Nederlandse gruweldaden in Indonesië werd afgedaan als propaganda

Kampong Pesing (Oost-Java) moet nog ontwaken als om 06.10 uur de eerste Nederlandse mortiergranaat wordt afgevuurd. Terwijl het dorp een half uur lang wordt beschoten, valt het Zeeland-bataljon van verschillende kanten aan. Er is weinig tegenstand van de 250 tot 300 Indonesische strijders van het republikeinse leger (TRI). Het grootste gevaar schuilt in de sluipschutters in de bomen. In enkele uren is de klus geklaard.