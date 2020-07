Melody (17) te zwaar om kapster te worden: ‘Schaam je, ROC van Twente’

Arrestatie na schop tegen hoofd van Yanii (16) in Zaandam

15:37 Een 16-jarige verdachte uit Zaandam is afgelopen weekend opgepakt in het onderzoek naar een gefilmde mishandeling bij de Jagersplas in Zaandam. Het filmpje waarop te zien is hoe de 16-jarige Yanii tegen zijn hoofd wordt geschopt, is vele malen gedeeld op sociale media. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Zaandammer van poging tot doodslag, meldt het OM woensdag.