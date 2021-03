Meneer Hermans (74) leverde zijn spaarcentjes 'verkeerd' in en kon vervolgens fluiten naar zijn geld

Van doodzieke patiënt tot marathon­loop­ster: ruim 37.000 mensen laten zich inspireren door Viora (30)

11:59 Het was 7 januari 2016 toen de Utrechtse Viora Rebergen (30) de diagnose acute lymfatische leukemie kreeg. Viora overleefde de ziekte en rondde haar chemobehandeling af in juli 2018. De Utrechtse voelt zich sterker dan ooit en heeft – samen met haar vriend Joost (32) – in korte tijd een hoop bereikt én gedaan.