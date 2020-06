Menselijke botresten uit begin 20e eeuw gevonden onder oprit van Friese woning

Voortvluch­ti­ge 'treitercri­mi­neel' zoekt opnieuw de publici­teit

12:35 De voortvluchtige crimineel Shahin Gheiybe (36) heeft onlangs een boek uitgebracht over zijn ontsnapping uit Nederland. ‘PIrania escape’ is sinds kort verkrijgbaar in online boekhandels. Gheiybe zegt hierin de waarheid over zijn vlucht naar Iran naar buiten te brengen.