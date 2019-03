Mensen beschoten vanuit auto in Weert, dader op de vlucht

Premier Rutte: Ernstige fouten gemaakt rond Michael P.

15:34 De rapporten over Michael P. maken duidelijk dat er ernstige fouten zijn gemaakt. Dat zei premier Mark Rutte in een eerste reactie. ,,Het is heel pijnlijk, vooral voor de nabestaanden.’’ De conclusies van de OVV en de inspectiediensten over de moordenaar van Anne Faber noemt hij ‘ernstig en duidelijk’.