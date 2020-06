‘Mensen die ons uitmaken voor dierenbeulen hebben het IQ van een konijn’

Het begon allemaal met Greenpeace. Die organisatie filmde pelsjagers in Alaska die zeehondjes doodknuppelden. De televisiebeelden gingen de wereld over in 1976 en Greenpeace ramde zo nieuwe piketpalen in het collectieve geweten: bont is fout. Er kwam een antibontcomité en Kinderen voor Kinderen zong over de tweedehands jas en liet dat rijmen op: ‘Die eerst van een zeehondje was’.