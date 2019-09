Mensen massaal de straat op voor klimaatprotesten

In Londen zouden vrijdag zeker 100.000 mensen de straat op gegaan zijn, in Brussel marcheerden circa 15.000 betogers door de binnenstad en bij de Brandenburger Tor in Berlijn hebben naar schatting 80.000 mensen gedemonstreerd. Veel van hen droegen spandoeken bij zich. De massale demonstraties in Europa verliepen vreedzaam, al zijn er wel in enkele steden betogers opgepakt. Zo zouden er in Keulen tien mensen zijn vastgezet. Waarom is onduidelijk. Niet alleen in Europa, maar ook in andere werelddelen hebben mensen betoogd. Ze eisen een beter klimaatbeleid.