Mensen zien mij opvallend vaak aan voor iemand anders

Video Wil­lem-Alexan­der en Máxima: dik met de Windsors, niet met de Saoedi’s

24 oktober Als laatste onderdeel van het bijzondere staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima in gesprek met de Nederlandse pers. Over gastvrouw koningin Elizabeth, de brexit, de Stuart-diamant, The Crown, maar ook over hun nu zo omstreden Saoedische collega’s. Willem-Alexander, afgemeten: ,,Daar ben ik pas één keer geweest, voor een rouwbeklag.’’