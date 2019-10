Mensenhandelaar overgeleverd voor celstraf

Geen strafzaak om lekken vertrouwe­lij­ke notitie WODC

12:32 Er komt geen strafzaak over het lekken van een vertrouwelijke notitie over het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar de schending van geheimhoudingsplicht, waarvan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aangifte had gedaan. Daaruit is geen verdachte naar voren gekomen, meldt het OM vandaag.