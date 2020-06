Mensenhoofd in bushokje in 1990 choqueert: ‘Dat beeld vergeet ik nooit meer’

Persfotograaf Ruben Oreel is die woensdag al vroeg op pad voor de krant. Zijn semafoon gaat rond 08.00 uur af, het is de chef nieuwsdienst. Of hij misschien even op het Molenwater wil gaan kijken. ,,Er was een tip binnengekomen bij de redactie dat ze daar met rood-wit lint bezig waren”, kijkt Oreel terug. ,,Ik dacht aan een ongeluk of een brand. Maar er was niets te zien, behalve één agent bij een bushokje. Voor de rest was er he-le-maal niemand. Ik kende die politieman toevallig, dus ik zeg: goh Hans, wat is er gaande? ‘Nou’, stamelde hij, ‘er ligt een hoofd in het bushokje’.”