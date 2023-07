Merendeel opvarenden Fremantle Highway uit ziekenhuis, brandend schip onderweg naar veiligere plek

Reacties op regels Zomercarna­val: ‘Eindelijk iemand die zich wil inzetten voor waarden en normen’

‘Een dikke pluim voor Karel Willems, voorzitter van het Zomercarnaval in Rotterdam. Eindelijk iemand die niet alleen maar praat over normen en waarden, maar zich daadwerkelijk durft in te zetten voor minder vulgair gedrag’ en ‘Nee, de rest van je leven in een gevangenis zal geen pretje zijn. Maar voor de nabestaanden geeft het een klein beetje rust om te weten dat ze deze persoon nooit meer tegen het lijf zullen lopen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 29 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.