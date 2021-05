Merkel: We kunnen het verleden niet ongedaan maken, maar er wel van leren

Dat heeft Angela Merkel zojuist gezegd in de 5 mei-lezing. De Duitse bondskanselier sprak via een live-verbinding vanuit het Bundeskanzleramt in Berlijn. Vanwege de coronacrisis kon ze niet lijfelijk aanwezig zijn in Den Haag, waar ze nu een online discussie heeft met studenten. Ook premier Rutte is daarbij aanwezig.