Mesdagfonds doet geen onderzoek maar lobbywerk: twee heel verschillende dingen

Het mediamoment was prima gekozen. We hielden ons maandag bezig met het liveblog over het coronavirus, of volgden de strafzaak tegen Gökmen Tanis. Heel Nederland was druk met ander nieuws. Een prima moment om als Mesdag -Zuivelfonds te vertellen dat de stikstofberekeningen die ze een paar weken geleden met veel bombarie is Nieuwspoort presenteerden, niet blijken te kloppen.