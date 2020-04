Mesdagfonds komt nu uit op zelfde stikstofcijfer als RIVM

Zowel de onderzoekers als voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds blijven er wel bij dat de rekenmodellen van het RIVM slechts “een virtuele werkelijkheid” laten zien. Volgens hen zeggen metingen veel meer. Ze vinden bovendien dat het verkeerde cijfer op de voorgrond wordt gezet: volgens hem zou niet specifiek naar stikstofgevoelige natuurgebieden gekeken moeten worden, maar naar álle beschermde Natura 2000-gebieden. In dat geval komt het aandeel van de landbouw in de stikstofneerslag niet uit op 41 procent, maar op 35 procent.

Vogelaar wijst er verder op dat de cijfers waarmee wordt gerekend zijn gebaseerd op 2017. Sindsdien is het aantal varkens en koeien fors verminderd - en daarmee ook de hoeveelheid mest. De ammoniak die daaruit opstijgt, is een van de stikstofverbindingen waar het in de slepende discussie om draait. Stikstof die in de natuur terechtkomt, is een voedingsstof voor bepaalde soorten, zoals grassen en brandnetels. Bij een te hoge stikstofconcentratie gaan die woekeren, waardoor ze andere soorten verdringen.