Met 13.000 deelnemers ziet Mud Masters Biddinghuizen zich als breekijzer voor de branche

coronavirus LIVE | Israël in lockdown, aantal besmettin­gen stijgt met 2713

22:55 Het aantal bevestigde coronabesmettingen is vandaag gestegen met 2713. Dat is iets minder dan gisteren, toen het aantal gevallen met 2777 meldingen toenam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 17.000 mensen positief getest op het coronavirus. Israël is weer volledig in corona-lockdown. De regering van premier Benjamin Netanyahu heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het virus deze week verder aangescherpt. Het leidde vanavond gelijk tot duizenden woedende demonstranten. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.