Met ballonnen en ronkende motoren neemt Kerkrade afscheid van Gino (9): ‘Hij zou met grote ogen hebben gekeken’

met video'sDuizenden mensen hebben vanavond in Kerkrade afscheid genomen van de 9-jarige Gino tijdens een bijzondere herdenkingstocht. Langs de route vormden stoere auto's en motoren een erehaag voor de jongen die afgelopen zaterdag in Geleen dood werd aangetroffen. Hij was vermoord.

Vanaf een rotonde bij de Duitse grens liepen nabestaanden, vrienden, bekenden en buurtbewoners in een lange stoet naar de speeltuin aan de Hertogenlaan in Kerkrade waar het jongetje vorige week woensdagavond verdween. Hier heerst al dagen grote verslagenheid. Op het speelpleintje is een zee van bloemen, knuffels en kaarsjes ontstaan.



De zussen en moeder van Gino gaan voorop in de stoet, gevolgd door mensen met bloemen en ballonnen. Familieleden dragen T-shirts met een foto van Gino op hun borst. Langs de route vormen zo’n tweehonderd stoere en mooie auto’s en motoren een erehaag. Gino was gek op dit soort voertuigen, volgens zijn familie.



Als de familie rond 20.00 uur arriveert bij de speeltuin waar Gino verdween, klinkt het nummer Amazing Grace. Daar leggen ze bloemen, terwijl de tranen vloeien. Bij de speeltuin houdt Naomi van der Straeten (21), een zus van Gino, een korte toespraak, ondersteund door haar zus Kelly. Soms nauwelijks verstaanbaar door de tranen vertelt ze over haar broertje, de vrolijke jongen die vlak voor het noodlot toesloeg deed wat zoveel kinderen het liefste doen: lekker buiten voetballen. ,,Als familie zijn wij compleet verslagen en verschrikkelijk verdrietig. We bleven hoop houden tot we hoorden dat Gino was gevonden.’’

Bekijk de toespraak van zus Naomi van der Straeten:

Namens de familie bedankt Naomi iedereen die hielp met zoeken en aanwezig is bij het afscheid. ,,Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de hulp, oprecht en vanuit ons hart. Het verdriet om Gino is enorm en wordt hier niet minder om, maar alle aandacht doet ons goed. Gino zou deze tocht heel mooi hebben gevonden. Dit is een prachtig afscheid. Als Gino hierbij zou zijn geweest, had hij met grote ogen gekeken. Zo willen we aan ons broertje terugdenken, onze lieve vrolijke kind.’’

Ook de burgemeester spreekt en bedankt iedereen die aanwezig is en hielp met zoeken. ,,Jullie steun laat de familie zien dat ze er niet alleen voorstaan. Ze wenst de familie veel sterkte toe. ,,Julie Gino heeft voor altijd een plekje in ons hart.’’ Ter afsluiting wordt er gezongen en worden ballonnen losgelaten. Veel kinderen leggen bloemen neer.

Volledig scherm Zelfgemaakte ballonnen van Maurice Bruntink en Naomi Patal. © Raymond Boere

‘Zaak afsluiten’

De herdenking is bedoeld om iedereen uit Kerkrade en wijde omgeving die geraakt is door het tragische nieuws, de kans te geven afscheid te nemen van Gino. ,,De begrafenis is in besloten kring. Voor mensen in de buurt is het een gelegenheid om de zaak toch enigszins af te sluiten”, verklaarde een woordvoerder van de familie.

Nicole Huppertz en Sjoukje Verheijen uit Kerkrade hoefden niet lang na te denken toen ze de oproep voorbij zagen komen om een erehaag te vormen met motoren en bijzondere auto’s. ,,ik heb zelf ook kinderen. Dit had mij ook kunnen overkomen.” En dus staat ze nu met haar motor met een Fortnite-shirt van haar zoon langs de weg, omdat Gino erg van dit computerspel hield.

Volledig scherm Nicole Huppertz (r) en Sjoukje Verheijen doen met hun motor mee aan de stille tocht voor Gino. © Raymond Boere

Witte rozen

Claudia Hofland en Joyce Sentjes uit Landgraaf zochten vrijdag nog urenlang mee naar de toen nog vermiste Gino. Tevergeefs, weten ze nu. Zaterdagmorgen pinkten ze een traantje weg toen het tragische nieuws kwam dat de jongen was omgebracht. Vanavond staan ze weer in Kerkrade, nu om Gino een laatste eer te bewijzen. Met witte rozen en knuffels van de eigen kinderen van Sentjes. ,,Het is het laatste wat we voor hem kunnen doen, maar tegelijkertijd is het ook heel triest dat hij dit niet meer kan zien.’’



Ook de leden van reddingshondenbrigade MTL zijn er. Ze zochten na de vermissing met speurhonden drie dagen bijna onafgebroken naar Gino. ,,We hebben hem helaas niet gevonden, maar dit het laatste wat we voor hem kunnen doen”, zegt coördinator Patricia Spee.

Volledig scherm Claudia Hofland (r) en naast haar dochter Joyce Sentjes uit Landgraaf onderweg naar de stille tocht voor Gino. © Raymond Boere

Frans Lemmers bouwde zes jaar aan zijn groene Seat en woont in Kerkrade. Hij kende Gino niet persoonlijk, maar het zou best kunnen dat de jongen - gek als hij was op bijzondere auto’s - hem een keer heeft zien rijden. ,,Ik woon op vijf minuten rijden en in heel Kerkrade rijdt maar één zo’n auto. Als je zo dichtbij woont, en dit het laatste is wat je voor hem kan doen, dan moet je hier gewoon staan.”

Volledig scherm Frans Lemmers tijdens de stille tocht voor Gino. © Raymond Boere

Maar ook autogekken die verder van Kerkrade af wonen hadden er twee uur rijden en een lege benzinetank voor over om met hun BMW V10 een erehaag te vormen. ,,Als dit het laatste is wat we voor hem kunnen doen, dan stop ik graag een paar uur met eerder met werken”, zegt Nick Everts uit Zevenaar.

Volledig scherm Nick Everts uit Zevenaar. © Raymond Boere

Lampions

Donderdag is er in Maastricht nog een stille tocht. Gino woonde in deze stad, totdat hij twee weken geleden noodgedwongen bij zijn oudere zus in Kerkrade moest gaan logeren vanwege ziekte van zijn alleenstaande moeder. Deelnemers aan deze stille tocht wordt gevraagd lampjes, lichten en lampions mee te nemen om Gino in het licht te zetten. Gino was bang in het donker, daarom steken veel kinderen voor het huis aan de Gildenweg in Maastricht ook lampjes aan.

Volledig scherm In Kerkrade wordt een stille tocht gehouden voor Gino. © Videostill

In Kerkrade werd Gino vorige week woensdagavond voor het laatst gezien, drie dagen later werd hij dood gevonden in Geleen. Volgens justitie is hij vermoord. Daarvoor is de 22-jarige Donny M. uit Geleen aangehouden en opgepakt.

Het nieuws dat Gino is overleden komt hard aan bij de buurtbewoners. Bij het speeltuintje waar hij voor het laatst is gezien, is een bloemenzee ontstaan:

Volledig scherm Mensen met voetbalballonnen hebben zich verzameld voor het eerbetoon aan Gino © Raymond Boere