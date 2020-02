Met coronavirus besmette Duitser was vorige week nog in Nederland, contactonderzoek gestart

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werd gisteren een man met een zware longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Erkelenz, later bleek het te gaan om besmetting met het coronavirus. De man zou in kritieke toestand verkeren en is geïsoleerd. De echtgenote van de man vertoont ook symptomen, maar het is nog onduidelijk of ze is besmet met het virus. Volgens Duitse media komt het echtpaar uit Selfkant, vlakbij het Nederlandse Sittard. Het stel is overgebracht naar Düsseldorf, naar het isolatiecentrum voor coronapatiënten. Het is nog niet bevestigd of dit de man is die ook in Limburg is geweest.