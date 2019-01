Met de verkiezingen in zicht kan het kinderpardon ineens wel op de schop

video Schaatsen op natuurijs? Wees er snel bij

20 januari Er kan vandaag geschaatst worden op natuurijs én dat zorgt voor de nodige drukte bij verschillende ijsclubs in het land. Wie een poging wil wagen, moet er wel snel bij zijn. Het ijs is nu nog dik genoeg maar later vanmiddag kan het alweer over zijn met de pret. Voorlopig dan.