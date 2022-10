Met deze boeken leren kinderen een beetje leven met de dood

UitvaartspecialDe dood hoort bij het leven. Dat die in allerlei verhalen opduikt, is dus niet zo gek. Hoe vaker je erover leest, hoe (dood)gewoner hij wordt, schrijft Annet de Groot. Zo leer je als kind een beetje leven met de dood.

Mij hebbie zo; ik schiet al vol bij Ketelbinkie. Als kleuter had ik groot verdriet om Annie M.G. Schmidts spin Sebastiaan (het is niet goed met hem gegaan…) en bij Schmidts gedicht over de gespikkelde kip die werd gepest en dood neerviel zette ik het op zo’n brullen dat mijn vader nooit toekwam aan het einde (de kip ging toch níet dood). Zielig? Zeker. Maar! Bijkomend voordeel was dat ik gedoseerd kennisnam van onze sterfelijkheid. Zo wen je er een beetje aan. Járen later heb ik als recensent tientallen kinder-, jeugd- en youngadultboeken gelezen waarin de dood voorbijkomt. En als het goed gedaan is, krijg ik nog altijd een brok in mijn keel.

Quote Hoe klein je ook bent, je kunt maar beter voorbereid wezen Annet de Groot

Bijgaand mijn acht kinderboekentips (tot 10 jaar) over doodgaan: om voor te lezen, samen te lezen – of zelfstandig te laten lezen, want lekker in je eentje huilen mag ook. Maar de belangrijkste tip is toch wel: lees die boeken niet alleen wanneer er net iemand is overleden. Hoe klein je ook bent, je kunt maar beter voorbereid wezen! En ‘zomaar’ huilen is ook weleens lekker.

Dag, oma Pluis – Dick Bruna (3+), Mercis €7,95.

De oma van Nijntje is doodgegaan. Iedereen verdrietig, dikke tranen. Stap voor stap neemt het verhaal ons mee (er kwam toen een kist voor oma / waarin oma lekker lag), naar de begrafenis, de steen en het tuintje dat Nijn op oma’s natuurgraf in het bos aanlegt. Perfect om kleine kinderen een beetje te kunnen uitleggen wat ‘dood’ is (’t was net of zij lag te slapen) en wat er allemaal gebeurt bij zo’n afscheid voor altijd.

Kikker en het vogeltje - Max Veldhuis (3+), Leopold €16,99.

Aan de rand van het bos vindt Kikker een vogeltje op grond. Hij haalt Varken erbij: ‘Kapot. Hij doet het niet meer.’ Varken vermoedt dat het vogeltje slaapt, Eend denkt dat het ziek is, maar Haas weet: ‘Die is dood.’ Dood, wat is dat? Ze gaan het vogeltje plechtig begraven en plengen een traantje. Daarna gaan ze tikkertje spelen, want je kunt niet voor eeuwig verdriet hebben.

Siens hemel - Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen (A.L.), Querido €16,99. Zilveren Griffel 2017

Met een beetje geluk is het overlijden van een huisdier voor kinderen de eerste aanraking met de dood. Hond Sien heeft een mooi leven gehad, maar ze is op. In verzen tegen een zwartehondenachtergrond lezen we hoe die dag de hemel ook zwart was. Hoe het regent als de verteller en klein broertje Sien gaan begraven. Hoe klein broertje een bal in de kuil gooit, ‘voor als ze daar wil spelen’. Snik.

Het einde van Iemand – Floor Bal en Grootzus (6+), Gottmer €15,99.

‘Iedereen heeft een begin. En iedereen heeft een eind.’ Hoe je dat beleeft, wordt mooi omschreven: ‘Slaapt Iemand dan misschien? Nee, Dood zijn is anders.’ […] Een slaper wordt altijd weer wakker. ‘Iemand staat nooit meer op.’ We lezen hoe het verdergaat: ‘Iedereen die van Iemand hield, komt bij elkaar.’ Er komt een kist. Soms gaat die de grond in, soms de oven. Belangrijke les: begraven of cremeren doet geen pijn. Het fraai geïllustreerde verhaal over Iemand die dood is, gaat eigenlijk over Iedereen.

Droomopa – Dolf Verroen en Charlotte Dematons (8+), Leopold €13,99. Zilveren Griffel 2018

Een mooi klein boekje over Thomas die bij zijn grootouders logeert als opa onverwacht sterft. ‘,,Zomaar”, zegt oma.’ Opa, die altijd van die wonderbaarlijke dromen had. In woord en beeld kijken we mee met Thomas: om en om zijn de pagina’s of in een hoofdkleur getekend – opa’s dromen – of in rouwende grijstinten, met alleen het rood van Thomas’ petje of opa’s sjaal. Auteur en illustrator laten samen perfect zien hoe het toegaat in het hoofd van een jongetje van bijna 10.

Achtste-groepers huilen niet – Jacques Vriens (10+), Van Holkema & Warendorff €15,99

Het verhaal over stoere Akkie die ziek wordt, stamt al uit 1999 en is inmiddels verfilmd en vernetflixt. Oud-docent Vriens maakte ooit zelf mee dat een leerlinge overleed aan iets waarvan de meeste kinderen wél beter worden. Hij schreef een mooi portret van een klas – bomvol grappige situaties en het nodige gekibbel – die ‘gewoon’ door moet met de cito, het schoolkamp en de eindmusical, terwijl niemand weet of Akkie daaraan mee gaat doen. (Ja, en nee…)

Doodgewoon – Bette Westera en Sylvia Weve (10+), Gottmer €26,99. Gouden Griffel 2015

In grappige, kordate, ontroerende, schrijnende of laconieke gedichten over doodgaan, dood zijn en rouwen bestrijkt dit boek het hele spectrum van verdriet – of niet. Van nadenken over het eigen heengaan tot het einde van een huistiran (Jan, de man van tante An) die nu in een vaasje staat te verstoffen. En als poes Minoes doodgaat nemen ze echt geen nieuwe hoor! (Nee, geen trouwe rouw. Ze willen een puppy…). Tranentrekker: een overleden klasgenootje. ‘Nu zit ik naast de leegste lege stoel die er bestaat.’

Alles wat was – Stine Jensen en Marijke Klompmaker (10+), Kluitman €19,99. Zilveren Penseel 2020

De ondertitel van dit boek luidt: ‘Hoe ga je om met afscheid? Dat kan licht zijn of zwaar. Afscheid van de lagere school, afscheid van de buurjongen omdat jij zo nodig moet verhuizen, afscheid van de hond die al 13 was. Filosofe Stine Jensen bespreekt allerlei varianten van dood – inclusief zelfdoding – en rouw. Met verhalen van over de hele wereld (overal ‘doen’ ze het ietsje anders), kinderbrieven met ervaringen en tips voor de achterblijver: ‘Maak een altaar’. En is er iets daarna?

