Met deze podcasts is die lange reis naar de zon zó voorbij

Het is verleden tijd: die van de cassettebandjes die steeds doffer gaan klinken, de cd’s waar helaas een kras op zit of radiozenders die bij het vorderen van de kilometers steeds weer gaan storen. Sinds je auto steeds meer op een rijdende computer lijkt, is luisteren naar wat je zelf wilt ­gemakkelijker dan ooit. Mede dankzij de multifunctionele autoradio is bijvoorbeeld de podcast aan een enorme opmars bezig. Een podcast is een soort radiodocumentaire ‘on demand’ die ­bestaat uit meerdere afleveringen. Je bent er zo wat uren zoet mee. Dit zijn onze aanraders.