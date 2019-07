Met deze tien tips overleef je de hitte (en de dieren ook)

1. Veel drinken, is het aloude advies. Maar het juiste eten helpt ook om gehydrateerd te blijven. (Water)meloen, aardbeien, sla en tomaten, maar ook worteltjes, broccoli en bloemkool bestaan voor meer dan 90 procent uit water. En ze zijn zo gezond dat je meteen aan je bikini- of zwembroekfiguur werkt.

2. Met een lange wandeling of het gebruikelijke rondje fietsen, doe je Fikkie geen plezier. Honden kunnen niet zweten. Ze raken alleen hitte kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Zwemmen is voor je hond wel een prima manier om af te koelen. Net als speciale koeltematjes of -halsbanden. Laat je hond in geen geval achter in de auto.

3. Voor katten, kippen, vogels, geiten, paarden en eigenlijk alle dieren geldt: zorg voor genoeg vers drinkwater en schaduw - bijvoorbeeld door een nat wit laken op te hangen. Smeer dunbehaarde dieren eventueel in met zonnebrandcrème. Maak het konijnenhok vaker schoon. Vergeet daarbij het achterwerk van Nijntje niet: bij warm weer overlijden regelmatig konijnen aan huidmadenziekte.

Volledig scherm © Shutterstock

4. Geen zin om je hele tuin te sproeien? Houd in elk geval de bloeiende planten in leven. Want naarmate de natuur droger wordt, is daar voor vlinders en honingbijen minder nectar te vinden.

5. Vogels help je door een stukje gazon vochtig te houden, bijvoorbeeld met water waar je groente in hebt gewassen. De natte aarde trekt wormen aan. Vogels, die in de droge, harde grond momenteel weinig te eten vinden, zijn daar blij mee. Ook met meelwormen, vetbolletjes en een bak water in de tuin trouwens. Zijn jonge vogeltjes nog niet uitgevlogen, zorg dan voor schaduw boven het nestkastje (bijvoorbeeld met een paraplu).

6. Wie zegt dat je op tropische dagen naar het strand moet? Voor je huid en gezondheid is binnenblijven verstandiger. Gordijnen dicht, popcorn erbij en ongegeneerd een Netflixserie bingewatchen.

Volledig scherm © Shutterstock

7. Warmte hou je het beste buiten door ramen, deuren, (rol)luiken en gordijnen overdag hermetisch gesloten te houden. Gooi ’s avonds laat en ’s ochtends vroeg alles open om het huis te laten doorluchten.

8. Is het binnen niet te harden? Zoek verkoeling in de bioscoop, een winkelcentrum of de sportschool. Snak je echt naar kou? Indoor skibanen en zelfs schaatsbaan Thialf (in het weekend) zijn geopend.

9. Last van de klamme nachten? Zet een ventilator in de hoogste stand in de deuropening tussen de slaapkamer en de gang of voor het raam. De ventilator blaast de warme lucht de kamer uit. Door het kleine luchtdrukverschil stroomt de koelere buitenlucht naar binnen.