Met dit ontplofte drugslab in Brabant is ‘onvoorstelbaar veel geld verdiend’

De politie vermoedt dat het vorig jaar gevonden drugslab in het Brabantse Den Dungen een omzet draaide van 10 miljoen euro. Het in een voormalig tuincentrum gevonden drugslab werd gevonden nadat zich in de nacht van 25 oktober een explosie voor deed. In de productieruimte vond de politie het lichaam van een 36-jarige man uit Kerkrade.

In het opsporingsprogramma Bureau Brabant deed de politie maandagavond een schatting naar de omzet van het amfetaminelab in Den Dungen. De schatting is gebaseerd op de hoeveelheden grondstoffen en afval die in het complex aan de Spekstraat zijn gevonden.

‘Onvoorstelbaar veel geld verdiend met enorm risico’

Met de grondstoffen die er werden gevonden kon zo’n bijna 2.000 kilo ‘natte speed’ gemaakt worden, waarmee volgens een schatting zo’n tien miljoen euro werd verdiend. De politie noemt het ‘onvoorstelbaar veel geld’. Waar de omzet is, is niet bekend. ,,Dit geld moet terugkomen”, zegt de officier van justitie.

In oktober vorig jaar kwam een 36-jarige man uit Kerkrade om het leven bij een explosie in het lab tijdens het brouwen van amfetaminen. Alles zat na de explosie onder bijtende en giftige stoffen in het drugslab in de Outlet Tuincentrum aan aan de Spekstraat.

Het was levensgevaarlijk voor de omgeving, omdat er een nog groter ontploffingsgevaar was. ,,Een onaanvaardbaar risico”, aldus de politiewoordvoerder. ,,Helaas is dat hier fataal geworden.” De criminelen aanvaardden dat risico voor de omgeving, omdat er veel geld werd verdiend.

‘Mannen achter de schermen’

In Bureau Brabant vroeg de politie nadrukkelijk om informatie van burgers. Na de explosie in het drie drugslab klopten drie mannen bij omwonenden aan voor hulp, volgens de politie zaten ze onder de blaren. Inmiddels zitten nog twee mannen uit Limburg vast, maar de politie zoekt nog naar de ‘mannen achter de schermen'. Grote vraag is ook nog waar het geld is gebleven dat met de drugs is verdiend.