Met één boom is stikstofprobleem Twentse Lonnekermeer weggepoetst: ‘Ze zijn gek geworden!’

Halve vierkante meter

In opdracht van de provincie onderzocht ingenieurs- en adviesbureau Tauw de situatie. Ze constateerde dat het probleem speelt op een halve vierkante meter: 0,571 m2 om precies te zijn. Vervolgens ontdekte het op een luchtfoto dat daar een boom staat. Volgens Tauw is die boom geen element van het te beschermen ecosysteem. Als er stikstof neerslaat, is er niets aan de hand, is de redenering. Mocht het via grondwater naar het vennetje stromen, dan is dat verwaarloosbaar. De provincie is daarin meegegaan.