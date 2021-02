Met één druk op de knop een pandemiepup voor de deur: wie dat deed moet zich schamen

Iedereen wil een coronapup tegen eenzaam­heid: ‘Realiseer waar je aan begint’

9 juli Joke Dingemanse en Frederique Kruidenier van Dierenkliniek Kralingen zien in het twintigste jaar van hun samenwerking ineens opvallend veel mensen een pup of kitten in huis halen. ,,We hopen dat iedereen zich goed realiseert waar ze aan zijn begonnen’’, zeggen de dierenartsen over deze beslissingen in coronatijd.