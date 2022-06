Met je elektrische rolstoel in de regen: Tahné en Miranda teleurgesteld door Central Park Festival

drugs in utrecht Wereld achter lijntje cocaïne is dichterbij dan je denkt: ‘Dat grammetje maakt wél uit’

Wie denkt er bij het nemen van een xtc-pilletje of een snuif cocaïne aan de wereld die hierachter schuilgaat? Aan een marteling in een flat in Leidsche Rijn, een telefoonwinkeltje dat tienduizenden euro’s aan cryptotelefoons verdient of een enorm drugslab in een schuur. Het Utrechtse drugscircuit is dichterbij dan je denkt, vertelt rechercheur Nick*.

20 juni