Met mijn vader vrijmarkt over om telefoons te scoren: ergens in die tijd werd ik republikein

Toen ik een klein kind was, wilde ik op Koninginnedag het liefst dood. Dat had te maken met mijn vader, een man die om status geeft en vooral in de zomervakantie, als we naar Turkije reisden, wilde pronken met een fictief welvarend leven, dat hij dus in werkelijkheid helemaal niet had. De muizen stierven bij ons dood voor de kast.