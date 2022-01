Met omikron is het tijd om regels los te laten, zeggen experts: ‘Stapje voor stapje’

Omikron zorgt voor lege lokalen: ‘Vreselijk. Die kinderen horen gewoon op school’

MIDDELBURG - ‘Nou, jongens, goed je best doen hè. Daaag.’ Docente Thereza Lavën zwaait naar haar laptop, en klikt haar leerlingen weg. Het klaslokaal van de SSG Nehalennia aan de Breeweg in Middelburg is leeg en stil. Alweer. Nu het aantal coronabesmettingen explodeert, zit een groot aantal klassen thuis. ,,Vreselijk”, vindt Lavën. ,,Die kinderen horen gewoon op school.”

20 januari