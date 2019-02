Met veel moeite beschermde natuur in de Grevelingen dreigt meteen te verdrinken

Nieuwe videoserie F16-vlie­ger blikt terug op IS-strijd: Mijn grootste angst was pech

6:26 Nederlandse F-16 vliegers gooiden meer dan 2100 bommen op IS in Irak en Syrië. In een exclusieve 4-delige serie die elke donderdag verschijnt (zie hierboven aflevering één) vertellen ze openhartig over hun ervaringen. ,,Mijn grootste angst was dat ik pech zou krijgen in het kalifaat.’’