Met wapen bedreigde agenten schieten verwarde man neer in Wijk bij Duurstede

Rond 21.00 uur kwam er een melding binnen over een conflict in een woning aan de Badorfstraat in Wijk bij Duurstede. Ter plaatse troffen agenten een man aan die verward gedrag vertoonde, aldus de politie. De man bedreigde de agenten met een wapen en nam ze onder vuur. Daarop werd de man door de politie neergeschoten en onder controle gebracht.