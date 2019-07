Meteorologen: Morgen weer bloedheet in Nederland maar geen hitterecord

Volgens weerkundige Leon Saris van Weerplaza wordt komende nacht wederom ‘zeer klam’ en zal de temperatuur aan het einde van de nacht minimaal 21 tot 24 graden zijn. ,,Daarna gaat het weer snel heter worden: tussen de 32 en 39 graden. Het record van 40,7 graden gaan we waarschijnlijk niet overtreffen, schat ik zo in. Maar je weet het nooit honderd procent zeker.”

De exacte lokale temperaturen morgen hangen, zo stelt Saris, af van de bewolking. ,,Vandaag was het overal helder, maar morgen doemen hier en daar wolken op. Eerst in het zuiden en vervolgens het zuidwesten. Die zijn een voorbode van veranderingen in de atmosfeer die voor het weekend zijn voorspeld: wat koeler en neerslag. Hoewel sprake zal zijn van bewolking, blijft het overwegend zonnig met een matige wind en ook zaterdag en zondag zal het nog warm zijn. ,,Misschien maximaal 32 graden in het noordwesten, in het westen, zuiden en globaal de provincie Utrecht rond de 27 graden en in Zeeland ongeveer 24 graden.”